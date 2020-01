Married at first sight: Weg met die ex!

Robin met zijn bruid Kimberly (r.) en links achter hem zijn ex-geliefde. Ⓒ RTL 4

Nu het grootste drama rond ’Henkie en Wenkie’ even achter de rug lijkt – ze zijn ineens bijna ongemakkelijk zoet bezig –, is het tijd voor nieuwe smaakmakers in Married at first sight. Jeroen doet alvast een gooi door een stout kantje te laten zien. De trouwambtenaar van Kimberly en Robin kan zo een nieuwe carrière starten als als tv-dominee. En de ex van Robin, waarom is die zoveel in beeld?