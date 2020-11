Dries Roelvink besmet met coronavirus

„Ik rook de wijn niet meer en ging toen aan bloemen ruiken en aan mijn aftershave, maar rook niets meer”, vertelt Roelvink aan Privé. Uit de sneltest bleek Dries positief getest te zijn, zijn vrouw Honoria negatief.

De twee zitten inmiddels vier dagen in thuisisolatie, want ook zijn vrouw mag nu niet aan het werk. „Ik heb gelukkig wat halters thuis liggen en ren soms een half uur door de huiskamer. Honoria verklaart me dan voor gek, maar ik kan slecht stilzitten”, aldus Dries.

Het lijkt in ieder geval goed te gaan met de zanger. „ Ik heb verder totaal geen klachten, ik hoest niet en heb geen koorts. Mijn reuk komt langzaam terug. Ik laat me vrijdag weer testen.”