Ashton Kutcher hoopt dat That ’70s Show-collega Danny Masterson onschuldig is

Wel zegt Kutcher er eigenlijk niets over te kunnen zeggen. „Ik ben niet de rechter. Ik ben niet de jury. Ik ben niet de openbaar aanklager. Ik ben niet het slachtoffer en ik ben niet de aangeklaagde. En dus heb ik niet de ruimte om commentaar te geven”, legt hij uit. „Ik weet het gewoon niet.”

Met Masterson heeft de acteur veel contact. Kutcher denkt er veel over na dat het kind van Masterson later op het internet wordt geconfronteerd met verhalen over zijn vader. „Zijn kind gaat hier ooit over lezen.” Maar aan de andere kant vindt Kutcher het belangrijk dat slachtoffers zich blijven uitspreken over misbruik. „Ik voel mee met iedereen die zich op wat voor manier dan ook misbruikt voelt.”

Eind vorig jaar heeft de rechter de zaak tegen Masterson nietig verklaard omdat de juryleden tijdens hun overwegingen niet tot een unaniem oordeel konden komen. De acteur wordt door drie vrouwen beschuldigd van verkrachting. Hij zegt onschuldig te zijn.