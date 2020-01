’Oud-deelnemer Bachelorette nam overdosis drugs’

De 28-jarige zou in een kritieke, maar stabiele toestand in het ziekenhuis hebben gelegen, weet TMZ. De website schrijft dat Gwozdz inmiddels weer thuis is.

Gwozdz deed mee aan het vijftiende seizoen van The Bachelorette. Het datingprogramma is sinds 2003 in elf landen te zien. De Nederlandse versie met Gaby Blaaser is dit voorjaar te zien op Videoland.

