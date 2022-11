Alle bekende griezelchiché’s in ’Prey for the devil’

Wat: horror

Regie: Daniel Stamm

Met: Jacqueline Byers, Colin Salmon, Virginia Madsen

Al van jongs af aan heeft Ann te maken met boze krachten. Jaren geleden werd haar eigen moeder geplaagd door snode geesten, nu is zij daar zelf het slachtoffer van. Intussen ontfermt ze zich in het ziekenhuis over een bezeten meisje en leert ze de fijne kneepjes van het exorcisme-vak. Denk daarbij aan praktijklessen in een donkere universiteitskelder, waar verduivelde patiëntjes worden opgesloten om op te kunnen oefenen. Van z’n geloofwaardigheid moet Prey for the devil het niet hebben.

Kromgetrokken ledematen

Verrassend of spannend is deze horror evenmin, want de bovennatuurlijke bloedlust lijkt te zijn samengesteld uit de bekendste griezelclichés. Van flikkerende lichten tot kromgetrokken ledematen, van misleidende demonen tot mensen die over het plafond kruipen. Zo’n allegaartje van oude ideeën wordt snel saai.

Een stukje frisser is deze griezelfilm in de thema’s die op de achtergrond meespelen, zoals vrouwenemancipatie en moederschap. Maar verwacht ook daar geen verrassende vondsten. Hoe minder horrors je hebt gezien, hoe beter Prey for the devil waarschijnlijk te pruimen is.

✭✭