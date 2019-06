Toy Story 4 had eigenlijk ander einde

Sinds de eerste Toy Story uit 1995 is er op technologisch gebied ontzettend veel veranderd in de animatiewereld. Toch is een groot deel van het filmproces hetzelfde gebleven. „Door de techniek ziet het er veel mooier uit, als je de eerste en vierde film naast elkaar legt is het best indrukwekkend hoever we zijn gekomen”, stelt producent Jonas Rivera. „Maar nieuwe technologie helpt je niet met een verhaal schrijven. We doen er nog steeds vier of vijf jaar over om deze films te maken, en het script is altijd het moeilijkste deel.”

Parachute

Het scenario veranderde dan ook zelfs tijdens het animatieproces nog erg vaak, vertelt Cooley. „Elke maand maken we een nieuw storyboard, en dan gaat iedereen weer terug naar de schrijftafel of animatiecomputer. We vinden de film in dat proces. Dat geldt trouwens voor alle projecten bij Pixar. Soms is het doodeng om weer opnieuw te beginnen. Het is een beetje als uit een vliegtuig springen en onderweg je parachute maken.”

Zo is de afloop van de film, waarin Woody, Buzz Lightyear, Jessie en de rest op avontuur gaan met hun nieuwe eigenaar Bonnie, tijdens het maken van de film rigoureus aangepast. Cooley: „Er zat eerder een einde aan dat ik prachtig vond. Het was waardig en erg emotioneel, en dat is wat we uiteindelijk willen. Maar we realiseerden ons gaandeweg dat het niet het juiste einde was.” Hoe de film eigenlijk eindigde wil de regisseur niet zeggen. „Laat ik het erop houden dat het niet fout was, maar gewoon niet helemaal paste.”

Speelgoed

Toy Story 4 is vanaf woensdag te zien in de Nederlandse bioscopen. De film bracht dit weekend wereldwijd al 238 miljoen dollar in het laatje, en scoorde daarmee het beste openingsweekeinde van een animatiefilm ooit.

De makers zijn er dan ook van overtuigd dat speelgoed nog altijd aanspreekt. „De afgelopen jaren hebben we weleens cynische opmerkingen gehoord, dat kinderen van nu toch alleen maar met hun iPads bezig zijn en niet met ouderwets speelgoed”, zegt Cooley. „We hebben dat nooit geloofd. Tuurlijk, kinderen hebben nu ook veel gadgets. Maar speelgoedfiguren blijven iets bijzonders; het zijn toch een beetje je eerste vrienden. En dat gevoel sluit je voor altijd in je hart.”