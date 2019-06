Golden Earring eerste hoogtepunt jarig Pinkpop

Barry Hay en Golden Earring waren er in 1970 al bij en nu weer. Ⓒ Foto ANP

Het druppelt af en toe in Landgraaf en het waait soms flink. Maar doet het er toe als Golden Earring Going to the run speelt, ,,summer at the festival” zingt en de zon zich tussen de wolken heel even laat zien? De vijftigste editie van Pinkpop is officieel los!