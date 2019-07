Federaal aanklager wil dat R. Kelly vast blijft

Kelly zit sinds donderdag vast, maandag is een pro-formazitting gepland waarin wordt gesproken over een mogelijke borgtocht voor de I Believe I Can Fly-zanger. Als er een borgtochtzitting komt, vindt die waarschijnlijk dinsdag plaats.

De zanger was al op borgtocht vrij, nadat hij begin dit jaar in Chicago werd beschuldigd van het seksueel misbruiken van vier vrouwen. Die zaak wordt waarschijnlijk op de lange baan geschoven, nu Kelly ook op federaal niveau is aangeklaagd. Amerikaanse media schatten in dat de zaken op landelijk niveau voorrang krijgen.

Criminele organisatie

Federale aanklagers in New York verdenken de 52-jarige zanger zelfs van het leidinggeven aan een criminele organisatie, vergelijkbaar met een maffiabaas of drugsbaron. In opdracht van Kelly zouden vrouwen en meisjes zijn geronseld voor illegale seksuele handelingen. Zij werden vervolgens door de VS gevlogen naar concerten van de r&b-zanger.

Federale aanklagers in Chicago houden Kelly verantwoordelijk voor het maken en verspreiden van kinderporno, ontucht met minderjarigen en belemmering van de rechtsgang. Kelly en zijn oud-manager zouden slachtoffers van eerdere zedenzaken tegen de zanger hebben omgekocht.

De zanger, die al decennia lang wordt beschuldigd seksueel misbruik, heeft altijd volgehouden onschuldig te zijn. Zijn advocaat zei vrijdag geen nieuw bewijs tegen Kelly te zien. Volgens Steve Greenberg zijn ’de meeste, zo niet alle, beschuldigingen al decennia oud’.