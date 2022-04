Belgisch koningspaar bedroefd om overlijden actrice Decleir

„Het overlijden van actrice Reinhilde Decleir en de drijvende kracht achter Tutti Fratelli stemt ons erg bedroefd”, schrijft het Belgische koningshuis bij een foto van Filip en de actrice. „Ze laat een grote leegte na in het Belgische cultuurlandschap. Onze gedachten gaan uit naar haar familie en vrienden.”

Decleir speelde in een groot aantal Belgische films en televisieseries mee, waaronder de VRT-series Loslopend wild & gevogelte en Van vlees en bloed en de film De Witte Van Sichem. Het meest bekend is ze nog van haar sociaal-artistiek theater Tutti Fratelli. Hier krijgen onder anderen jongeren, ouderen en mensen met een beperking maatschappelijke kansen via artistieke projecten.

Reinhilde Decleir is de twee jaar jongere zus van acteur Jan Decleir, die onder meer te zien was in de films De familie Claus, Kruistocht in spijkerbroek en Het paard van Sinterklaas.