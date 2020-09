Relatiestrubbelingen voor Eric Corton in ’De grootste helft’

Eric Corton: „Als je begrijpt waar bepaalde gevoelens vandaan komen, kun je makkelijker begrip voor de ander opbrengen.” Ⓒ Foto Annemieke van der Togt

Hoe kun je elkaar in een relatie zo kwijtraken dat je niet meer dezelfde taal lijkt te spreken? Eric Corton dook voor De grootste helft in het moeizame huwelijk van zijn personage Jip, wat hemzelf ook nieuwe inzichten gaf. „Soms zit je zo vast in je eigen systemen, dat je niet meer hoort wat de ander zegt.”