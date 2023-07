Britt Dekker tekent nieuw contract bij Talpa

„Ik heb heel erg veel zin in de dingen die gaan komen, want het is altijd fantastisch in de studio met iedereen”, laat Dekker weten aan RTL Boulevard. De presentatrice zegt ook te blijven werken voor AvroTros en mee te blijven doen aan wedstrijden met haar paard George.

Dekker ging in 2019 voor Talpa aan de slag. De presentatrice maakte haar eerste programma’s niet in ruil voor geld, maar kreeg een paard van John de Mol. Later tekende Dekker weer een nieuw contract bij Talpa.