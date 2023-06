Dit jaar geen Toppers in Concert

Normaliter wordt de Johan Cruijff ArenA gebruikt voor de show van Jan Smit, Gerard Joling, René Froger en Jeroen van der Boom. Ook is naar twee andere locaties gekeken. „Het is gewoon onmogelijk gebleken een periode van 2 weken vrij te spelen op deze locaties. Dit is de tijd die ervoor staat met opbouw, repetities en shows. We hebben echt alle mogelijkheden onderzocht, zelfs combinaties met andere shows.”

Vorig jaar was Toppers in Concert in november, maar de organisatie wil weer terug naar het voorjaar. „Het was toch wel erg koud voor de mensen. We richten ons nu volledig op mei 2024.”