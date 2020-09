Regisseur All Stars: grappen balanceren op het randje

„Die werken zelden”, zegt Van de Velde. „Je moet ergens met gestrekt been in gaan hangen. Ik schiet liever uit de bocht dan dat ik een kwartier voor de bocht al op de rem ga staan. Je komt ermee weg omdat de kijker weet dat de jongens ondanks hun lompe opmerkingen een goed hart hebben. En omdat de kijker weet dat uiteindelijk altijd de verbroedering wacht.”

Volgens Van de Velde werkte dat twintig jaar geleden ook al. Toen werden de Swift Boys, het vriendenelftal dat in All Stars centraal staat, voor het eerst bekend. „Ik geloof er heilig in dat je mensen met een lach in de spiegel kan laten kijken en hopelijk aanzet om over bepaalde onderwerpen iets genuanceerder te laten nadenken”, zegt de regisseur.