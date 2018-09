Lebbis gaat theater in met economiecollege

In dit ‘theatrale lesje economie’ gaat het tweetal uitleggen waarom de mensheid zich niet moet laten inpakken door banken, overheden, multinationals of het marktmechanisme. De voorstelling zal slechts elf keer te zien zijn, maakte impresariaat Bunker Theaterzaken zondag bekend. De voorstelling wordt op 16 september voor het eerst gespeeld in Den Haag en is daarna tot begin november door het hele land te zien.

“Wij moeten zelf een draai maken”, leggen de twee mannen uit. “Wij gaan u vertellen hoe we het veel mooier krijgen. En waarom het nog niet gelukt is. U gaat gelukkig worden - met dank aan onze economie.”

Hans Sibbel was ooit economiestudent, maar brak door als helft van het succesvolle cabaretduo Lebbis & Jansen. De laatste tien jaar staat hij vooral solo op het podium. Jeroen Smit studeerde bedrijfskunde en werkte onder meer voor Het Financiële Dagblad, het AD en Elsevier en hij schreef diverse boeken.