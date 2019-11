Filmkunst en luxe boeken

Zo heeft het Filmmuseum Eye de handen ineen geslagen met het Documentaire Festival IDFA en tonen zij een speciaal filmkunstprogramma. Heel bijzonder belooft An Evening at EYE (zondag, 21.00-24.00) te worden. Bezoekers kunnen zich er onderdompelen in een grote, kleurrijke installatie van de internetkunstenaar Rafaël Rozendaal.

Bij non-profit organisatie Looiersgracht 60 wordt vandaag, morgen en zondag een kunstboekenbeurs gehouden. Amsterdam heeft een lange traditie van bijzondere uitgaven in druk, zoals artist editions, multiples en catalogi. Meer dan 80 onafhankelijke uitgevers uit 16 verschillende landen bieden in de voormalige drukkerij hun meest bijzondere exemplaren te koop aan.

Ook het nieuwe kunstcentrum Het HEM in Zaandam (gevestigd in de oude kogelfabriek op dit vroegere militaire terrein) neemt deel aan het Art Weekend. De wereldberoemde Chileens-Amerikaanse deejay, kunstenaar en componist Nicolas Jaar (zie foto hierboven) heeft er een indringende geluidsinstallatie gemaakt, die de bezoeker helemaal opslokt en op zijn benen doet trillen. Incomprehensible sun heet zijn kunstwerk, dat nog tot en met 21 december is te bewonderen. Let op: de installatie die speciaal gemaakt is voor de voormalige schietbaan is niet geschikt voor mensen die lijden aan epilepsie of claustrofobie.