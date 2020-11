Carnavalsartiesten brengen troostlied uit

Onder meer De Deurzakkers, Lamme Frans, Ferry van de Zaande, Vieze Jack en Niek & Danny doen mee.

Initiatiefnemer is de Tilburgse carnavalsvereniging Veul Gère. „Carnaval is per definitie een feest om dagelijkse zorgen even achter je laten. We begrijpen dat we dit jaar allemaal pas op de plaats moeten maken en de polonaise voorlopig stilstaat. Maar tegelijkertijd hopen we alle carnavalsvierders van Nederland met ons nummer op de elfde-van-de-elfde iets moois te bieden.”

Het nummer komt op 11 november, normaal gesproken de start van het carnavalsseizoen, uit.