Prinses Charlène krijgt rol bij nieuwjaarswensen Albert

Dit keer hield Albert echter een langer praatje. De tekst was duidelijk goed geoefend, want de voor de prins zo kenmerkende versprekingen en pauzes ontbraken. Hij sneed de klimaatverandering aan, de onrust in de wereld en de noodzaak in Monaco goed voor elkaar te zorgen. Hij beloofde ook eerlijk en rechtvaardig bestuur.

De verrassing zat aan het einde van de via televisie en internet verspreide opname. Prinses Charlène kwam opeens in beeld, om iedereen in het Engels een gelukkig nieuwjaar te wensen, mede namens de tweeling Jacques en Gabriella. Prins Albert, die voorheen zelf ook de wensen in het Engels uitsprak, vulde haar daarna aan in het Frans en in Monegaskisch dialect.