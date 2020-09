’Spanning om voogdij tussen Brad en Angelina laait op’

„Brad en Angelina gingen de afgelopen maanden nog samen in familietherapie, om zo het beste voor hun kinderen te verwezenlijken. Maar dat is op niets uitgelopen. Sterker nog: het heeft hen alleen maar verder uit elkaar gedreven”, aldus een bron.

Zoon Maddox, hun oudste kind, is 19 jaar en mag dus zelf beslissen met wie hij tijd doorbrengt. Volgens insiders zou hij geen contact meer met zijn vader willen hebben. De vijf andere kinderen zijn nog minderjarig en om hen ’vechten’ Brad en Angelina nu. „Brad wil het liefst gewoon een 50/50 regeling, zodat beide ouders evenveel tijd met de kinderen kunnen doorbrengen. Maar dat wil Angelina niet, zij wil de volledige voogdij hebben.”

Bijkomend probleem is dat Angelina de kinderen niet in Los Angeles wil laten opgroeien, maar in een meer ’non-celebrity’ gebied’. Dat zou betekenen dat Brad ook zou moeten verhuizen.