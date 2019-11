Fleabag-ster schrijft mee aan Bond-script

In een interview op BBC Radio vertelde de Fleabag-actrice dat ze „haar eigen sausje” eroverheen heeft gegooid en ze hoopt dat „dat het schrijfproces zal overleven.” „Mijn bijdrage was vooral praktisch. Ze zeiden: ’Jij bent een schrijver, we hebben wat hulp nodig bij deze scènes. En verzin even een aantal dialogen tussen deze karakters’.”

Waller-Bridge liet zich ook nog uit over de vraag of het niet eens tijd is voor een vrouwelijke Bond. „Het moet evolueren”, zegt ze over een eventuele vrouwelijke 007. „Het belangrijkste is dat de film vrouwen goed behandelt. Hij moet trouw zijn aan zijn karakter.”

De actrice is tevens de maakster van de serie Fleabag, die dit jaar zes Emmy’s in de wacht sleepte. Fleabag is te zien via Prime Video en vanaf dinsdagavond op Net5.

Waller-Bridge is de derde vrouw die betrokken is bij het schrijven van een Bond-film. No Time To Die draait vanaf april in de bioscoop.