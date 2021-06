Volgt Yes-R Frank de Boer op?

EK voetbal

EK nieuws: Oekraïne-aanvaller naar huis na ’horrortackle’

Het EK voetbal komt in de spannende fase. Gedurende de komende dagen wordt er bekend welke zestien landen er doorgaan naar de knock-outfase en wie Nederland treft tijdens de achtste finale in Boedapest. Blijf via dit artikel op de hoogte van al het EK-nieuws.