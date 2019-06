Olcay: ’Ik ben absoluut geen fatshamer’

„Lieve mensen.. ik ben absoluut geen fatshamer en het spijt me als ik mensen heb gekwetst want dat is nooit mijn bedoeling”, reageert Olcay dinsdag op de ophef. „Wellicht heb ik het niet goed uitgelegd maar alsnog mijn oprechte excuses. Ik hou van mensen in elke vorm.”

In het item over de nieuwe vollere paspoppen zei de presentatrice te schrikken van de omvang van de pop. „Ik vind: dit is niet echt een maatje meer. Dit is maatje 48-50 denk ik.” Peter R. de Vries reageerde met de vraag wat dat uitmaakt. „Ik vind het persoonlijk vrij onwaarschijnlijk dat deze vrouw fit genoeg is om te gaan sporten”, zei Olcay, wat ladingen aan boze reacties op sociale media veroorzaakte.

Ook collega Caroline Tensen kwam onder vuur te liggen door wat ze over het onderwerp zei. De presentatrice vroeg zich hardop af of mensen met een maatje meer wel in strakke sportkleding willen sporten, wat kijkers haar niet in dank afnamen. Collega Ronald Molendijk is het ook niet eens met Caroline. „Moet je dan in een donkere kamer op zolder gaan sporten?”, vroeg hij haar in de uitzending.

