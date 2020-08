Tijl ’dikke Van Persie’ Beckand reageert op ’kritiek’ Diederik Ebbinge

„Lieve, goede Diederik Ebbinge. Ik heb natuurlijk de afgelopen editie van Zomerpromenade gezien waarin je een filmpje van me hebt getoond. Eerlijk is eerlijk, je houdt me daar natuurlijk een spiegel voor, want ik ben ook vaak die hautaine klassieke man die dweept met klassieke muziek, humor en met zichzelf”, aldus Tijl. „Als ik dat dan zie, dan weet ik gewoon dat ik nog moet groeien. Daar wil ik je voor bedanken.”

In de aflevering van zondag noemde Diederik hem een „dikke Robin van Persie” en zei hij al ’huilend’ dat hij het jammer vond dat Tijl, die bij hem in de buurt woont, z’n kritiek niet recht in z’n gezicht vertelde.

Daarover zegt de oud-Lama nu, met een knipoog: „De afstand is kort, maar als ik de kinderen naar school breng, ben je vaak nog niet wakker. Dan rijd ik langs je huis en dan zijn de gordijnen nog dicht en staat er een lege wijnfles in de vensterbank. Vóór de coronacrisis zag ik je ook nog weleens in buurtkroegen, maar als je bij jou in de buurt komt ben je vaak in beschonken toestand en roep je: ’IK ben De Luizenmoeder! IK ben dat programma!’ En dat is niet altijd even leuk...”

Tijl was aan tafel bij Jinek ook niet heel erg positief over Zomerpromenade. Ook daar komt hij op terug: „Promenade en Zomerpromenade is gewoon een heel goed, grappig en puntig programma. Onderscheidend. Mensen, blijf het kijken. Een programma met drie talentvolle mensen: Ton, Henry en Eva. En Diederik Ebbinge, jij hoort er ook gewoon bij.”

Diederik waardeert het bericht van Tijl: „Blij mee. Excuses aanvaard!”, reageert hij.