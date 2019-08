Dieuwertje Blok (62): ’Ik ben nog steeds een hippie’

Dieuwertje Blok blikt met Ernst Jansz terug op het Kralingen Popfestival, de Nederlandse opvolger van Woodstock. Ⓒ Foto Max

Ten tijde van Woodstock was zij twaalf jaar, maar het heeft haar hele leven richting gegeven. Dieuwertje Blok presenteert vanavond een programma over het festival, Het moment: Woodstock, waarbij ze teruggaat naar vijftig jaar geleden. „Dat is best weemoedig. Ik dacht destijds onderdeel te zijn van een generatie die het anders ging doen.”