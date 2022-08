Brandweerman die foto’s van wrak Kobe Bryant maakte heeft trauma

Vanessa Bryant claimt dat mensen die als eerste op de plek van het ongeval aanwezig waren gruwelijke foto’s maakten en deze openbaar maakten. Ze stelt Los Angeles County hiervoor aansprakelijk. Jordan zou een van de aanwezigen zijn, maar volgens hem was hij geïnstrueerd om foto’s van het wrak te maken en heeft hij hier nog iedere dag last van. „Het was verschrikkelijk en het was de reden waarom ik stopte met werken.”

Jordan ging in 2021 met pensioen en zei dat hij de bewuste 26 januari 2020 - toen Kobe Bryant, zijn dochter Gianna en zeven anderen omkwamen - mentaal heeft geblockt. „Ik was daar, maar ik herinner me niet dat ik er was. Stop alsjeblieft met het beschrijven van het wrak”, zei de gepensioneerde brandweerman tijdens zijn verhoor. „Laat mijn brein alsjeblieft niet teruggaan naar die plek. Ik weet niet waar ik foto’s van nam.”

Volgens Jordan blijft het beeld van het helikopterwrak hem voor altijd achtervolgen. „Ik heb een beeld in mijn hoofd en dat is niet prettig.”