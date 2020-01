Davina Michelle zingt titelsong Duits tv-programma

„Dit gebeurt echt”, schrijft Davina bij het filmpje waarin haar cover van Diamonds Are a Girl’s Best Friend onder beelden van de show te horen is. „Ik mocht de tune maken voor het nieuwe seizoen van Der Bachelor in Duitsland.”

Davina’s versie van Diamonds Are a Girl’s Best Friend is al sinds vorige maand op de diverse streamingplatformen beschikbaar. Het lied komt oorspronkelijk uit de musical Gentlemen Prefer Blondes, maar is het bekendst in de uitvoering door Marilyn Monroe in de gelijknamige film uit 1953.