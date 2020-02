Ⓒ BNNVARA

De vraag die Floortje Dessing het meest gesteld kreeg is ’Hoe gaat het nu met Maggie?’. Daarop besloot de presentatrice terug te keren naar de Amerikaanse die vanaf jonge leeftijd succesvol een weeshuis in Nepal runt. In Floortje terug naar het einde van de wereld zien we hoe het nu met haar en haar vijftig weeskinderen gaat.