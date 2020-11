Prins Charles kan troonopvolging voorlopig vergeten

Donderdag werd bekend dat in juni 2022 vier dagen lang feest zal worden gevierd ter gelegenheid van het platina (zeventigjarig) regeringsjubileum van de Queen. Die is dus niet van plan om tussentijds een stapje terug te doen. Daarover was in de aanloop naar haar 95e verjaardag, volgend voorjaar, voorzichtig gespeculeerd, maar Charles zal beter hebben geweten.

Hij is al jaren de troonopvolger die het langst in de wachtkamer zit en als het ooit van een koningschap komt, is hij op het moment van troonsbestijging ouder dan alle Britse vorsten die hem voorgingen. De afgelopen jaren en zeker sinds de coronacrisis heeft hij steeds meer taken van zijn moeder op zich genomen. Niet alleen in het buitenland, maar ook in het Verenigd Koninkrijk.

Vaker op pad

De prins van Wales zit soms hele dagen achter de camera om videoboodschappen op te nemen, om maar zichtbaar te blijven, terwijl de koningin sinds maart slechts drie keer buiten Windsor Castle in het openbaar is getreden.

Charles, die begin dit jaar besmet raakte met het coronavirus, gaat wat vaker op pad en reist komend weekend met echtgenote Camilla zelfs naar Berlijn. Op uitnodiging van bondspresident Frank-Walter Steinmeier wordt zondag deelgenomen aan ’Volkstrauertag’. Op de Nationale Rouwdag wordt in Duitsland alle oorlogsslachtoffers ter wereld herdacht.

Het Britse paar is aanwezig bij kranslegging bij de Neue Wache en Charles houdt daarna een toespraak tijdens de algemene herdenking, de Zentrale Gedenkstunde, in het Duitse parlement. Daar zijn dit keer minder genodigden bij aanwezig dan gebruikelijk.

De Volkstrauertag staat dit jaar in het teken van 75 jaar Duits-Britse vriendschap in de naoorlogse jaren en geldt als eerbetoon aan de geallieerde inzet voor de bevrijding van het nazi-regime, en voor de wederopbouw, herdemocratisering en daaropvolgende hereniging van Duitsland. Het is voor het eerst dat een lid van het Britse koningshuis op de nationale gedenkdag aanwezig is.