Bennie Jolink ontwerpt Oekraïne-gitaar in strijd tegen Poetin

Buitenland

’Krachtige explosies in Oekraïense steden Kiev en Cherson’

In Oekraïense steden zijn in de nacht van donderdag op vrijdag verschillende krachtige explosies te horen. Lokale media melden ontploffingen in of rondom hoofdstad Kiev en het zuidelijk gelegen Cherson. Wat er precies geraakt wordt, is niet duidelijk. Voorafgaand aan de explosies klonk in vrijwel al...