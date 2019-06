Duncan maakte vrienden via muziek

Tijdens zijn vwo was Duncan al veel te vinden in het muzieklokaal. Maar niet omdat hij daar les kreeg. „Mijn muziekdocent viel uit in het eerste en enige jaar dat we muziek konden krijgen en er was geen vervanger”, zegt Duncan woensdagochtend bij de bekendmaking van de Muziekdocent van het Jaar. Bij gebrek aan muziekles besloot hij daarom met andere leerlingen zelf maar muziek te gaan maken. „In de grote pauze kropen we het muzieklokaal in. Dat was fantastisch en het verbond. Ik had ineens vrienden die ik anders misschien helemaal niet had gemaakt zonder muziek.”

De drive om muziek te maken had de songfestivalwinnaar altijd al, maar hij ’had wel een vonkje nodig’. Duncan pleit dan ook voor muziekles op middelbare scholen, zodat er ook bij andere jongeren van zulke vonkjes ontstaan. „Als persoon heeft muziek maken mij heel erg gevormd. Ik hoop dat anderen dat ook kunnen ervaren. Dat er jongeren zijn die ook denken: goh, misschien is dit wel hetgeen dat ik altijd wil doen.”

"Muziek is net zo belangrijk als rekenen en geschiedenis"

Het verbaast de 25-jarige zanger dat muziek nog geen vast onderdeel is van het lespakket op scholen. „We weten dat muziek heel veel voordelen heeft. Het brengt mensen met elkaar in contact, het is goed voor de hersenen”, legt hij uit. „Kijk hoeveel mensen er naar concerten gaan en hoe blij ze daar vandaan komen. Het doet echt iets met mensen. Muziek is net zo belangrijk als rekenen en geschiedenis.”

Duncan heeft het inmiddels geschopt tot een veelgevraagd artiest. Of hij in de toekomst zelf muziekles zou willen geven aan jongeren? „Ik zou ze heel graag willen helpen in hun ontwikkeling. Maar eerst wil ik genoeg ervaring opdoen in de praktijk. En dat is wat ik nu aan het doen ben.”