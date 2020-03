Beeld en Geluid wil graag decor De Wereld Draait Door

Een woordvoerster van Beeld en Geluid zegt dat er al contact is gelegd met de producent van de talkshow. „We willen graag decorstukken van De Wereld Draait Door in onze collectie opnemen, dat mag duidelijk zijn. Wat het precies gaat worden, is nog niet duidelijk. Het kan de tafel van Matthijs zijn, maar ook andere grote of kleine onderdelen van het decor.”

Beeld en Geluid in Hilversum is een van de grootste audiovisuele archieven ter wereld en is van mening dat DWDD niet mag ontbreken in de museale collectie. „De Wereld Draait Door is zo’n kleurrijk programma in de omroepgeschiedenis. Daar willen we graag wat van bewaren voor de eeuwigheid.”

Het is de bedoeling dat de decorstukken een plekje krijgen in de Beeld en Geluid Experience, de permanente tentoonstelling van het omroeparchief.