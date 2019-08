MasterChef-jury: ’We hadden ruimte nodig om ons eigen ding te doen’

Eind vorige maand werd bekend dat George Calombaris, Matt Preston en Gary Mehigan er tijdens de contractonderhandelingen met Network 10 niet uit waren gekomen. Al snel doken er geruchten op dat de drie juryleden van het wereldwijd zeer succesvolle kookprogramma buitensporige salarissen eisten. Maar daar is niets van waar, zegt Gary.

Het draaide allemaal om de contractduur. De drie mannen wilden zich vastleggen voor het twaalfde seizoen van MasterChef Australië, maar het netwerk wilde ze contracteren tot het einde van 2020. Dat zagen Gary, George en Matt niet zitten omdat ze kort daarvoor hun eigen bedrijf hadden opgezet en in de toekomst graag boeken en podcasts willen maken en foodfestivals willen organiseren. „Het zou ons teveel beperken”, aldus Mehigan. „We wilden graag bij MasterChef blijven, maar we hadden ruimte nodig om ons eigen ding te doen.”

Tranen

Na de moeilijke onderhandelingen bleef de chef-kok hopen op een compromis, maar dat kwam niet. Via George kreeg hij te horen dat het einde verhaal was. „Ik had niet gedacht dat ze het zouden doen zonder eerst te bellen. Het was abrupt voorbij, maar dat is televisie.” Toch is het Gary niet in zijn koude kleren gaan zitten. „We hadden altijd gedacht dat we afscheid zouden nemen van de kijkers en het stokje zouden overdragen aan drie jongere, misschien wel grotere sterren. Het was een rouwproces, een gevoel van verlies, een gevoel van boosheid en wat tranen.”

MasterChef Australië is een van de populairste edities van de talentenjacht. In Nederland wordt het uitgezonden op Net 5, waar ook de Nederlandse versie van de kookshow te zien is. Hierin zijn Stefan van Sprang, Jonathan Zandbergen en Freek van Noortwijk te zien als juryleden. In MasterChef strijden amateurkoks om de titel MasterChef, een eigen kookboek en 25.000 euro.