Britney Spears openhartig over lichamelijke problemen

De zangeres heeft ook last van een tintelend gevoel in haar lichaam en pijn in haar gezicht. „Het deel dat het meest pijn doet, zijn mijn slapen, achter de ogen. Het prikt en het is eng”, legt Britney uit. Lang wilde ze haar klachten echter niet erkennen. „Ik kon er niet mee omgaan.”

Als ze danst, voelt de zangeres de pijn niet. „En hoewel ik niet meer kan bewegen zoals vroeger, geloof ik oprecht dat het geloven daarin me kracht heeft gegeven.” Ook heeft Spears medicatie gevonden die helpt. „Ik begin beter te worden. Ik kan ademhalen.”