Zoons Britney Spears erg gesteld op hun privacy

„Ik moet ze toestemming vragen als ik iets wil posten want het zijn ontzettend onafhankelijke mannetjes”, schrijft Britney dinsdag in een post, waarin ze vertelt dat ze de verjaardagen hebben gevierd met een klein feestje en taart. De jongens zijn volgens haar erg lang geworden en groeien nog steeds. „Ze waren vorige week naar een galafeest. Mijn baby’s in een pak, ik heb er twee dagen van gehuild.”

Bij de post deelt de zangeres de quote: ’Er iets niets sterker dan de liefde tussen moeders en zonen’. Daar zegt ze over: „Ik wil die delen omdat het zo waar is. Er is veel dat ik niet met jullie kan delen want mijn kinderen zijn erg op hun privacy gesteld, wat ik fijn vind, maar ik kan wel vertellen dat ze allebei erg getalenteerd zijn en ik me gezegend voel dat ik deze twee kleine mannen in mijn leven heb.”

Ze voegt daar tegen beter weten in nog een boodschap aan Sean en Jayden aan toe. „Als jullie dit lezen, en ik weet vrij zeker dat dat niet zo is; ik hou zoveel van mijn twee duiveltjes.”