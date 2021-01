Gerard reageert op boze Gordon: ’Dit zijn hele gemene berichten’

Gordon sprak op Instagram over ’de zoveelste dolksteek’ van zijn oud-collega. „Over dolksteken gesproken, ik heb er al 40 van hem gehad. Dus daar hoeven we ons niet zo druk over te maken”, reageerde Gerard zaterdagavond in RTL Boulevard. „Ik denk dat de soep nooit zo heet gegeten wordt als hij wordt opgediend. Het is namelijk zo dat ik gisteren een interview bij Shownieuws heb gegeven van 20 minuten en daar vroegen ze ook naar het hondje. Daar ben ik heel netjes over geweest. Ik heb gezegd dat hij hiervoor ook honden heeft gehad, maar dat hij er geen tijd meer voor had.”

Volgens Gerard reageert Gordon ’als een gestoken wesp’. „Ik heb van vrienden gehoord dat hij weer zwaar aan de coke zit en weer snuift en genoeg drinkt. Misschien is dat de reden dat hij zo enorm agressief reageert.”

Geer wenst Goor veel geluk met zijn hondje. „Maak er wat moois van, maar val mij niet lastig. Dit werkt alleen maar tegen hem. Dit zijn hele gemene, zware berichten en dat moet hij niet doen. Want daar wordt hij echt niet blij van. Maar ik heb er heel erg om gelachen hier in de studio.”