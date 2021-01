Panorama Mesdag viert 140-jarig jubileum met Aap & Mol

Premium Cultuur

Nieuwe directeur Van Gogh Museum kijkt terug op corona-rampjaar

In het topjaar 2019 trok het Van Gogh Museum in Amsterdam nog 2,1 miljoen bezoekers. Dit jaar is - dankzij corona - de teller op een magere 516.990 blijven steken. „Er waren dagen dat er hooguit 250 mensen kwamen. Dat waren er voorheen moeiteloos 6500 per dag. Waar we soms eerst de bezoekersstroom m...