Jan Smit schrijft verdriet van zich af

Een bijschrift plaatst de Volendamse zanger niet bij het plaatje met het gedicht, maar de woorden zijn dan ook veelzeggend genoeg. „Ik ben een flink en moedig mens, niemand kan mij raken, ik ben geworden wat ik ben, door wat ik mee moest maken.”

In weekblad Privé, dat vandaag al in de winkel ligt, licht zijn manager die woorden toe, door te vertellen waar Jan Smit mee worstelt en wat zich in zijn hoofd afspeelt. Zelf zegt hij in zijn gedicht daarover: „Niemand neemt mij af wat ik daardoor heb geleerd, al zijn er van die dagen, dan loopt alles verkeerd. Dan is er weer die onrust, gaat alles veel te vlug. Ik doe drie stappen voorwaarts en doe er vijf terug.”

(Tekst loopt verder onder bericht)

Tijd en rust moeten hem weer de oude maken, evenals de nodige maatregelen die de zanger met zijn gezin heeft genomen, zoals in Privé te lezen valt. Dat Jan zelf volop in zijn herstel gelooft, blijkt uit het vervolg van zijn gedicht: „Maar ik zal overleven, mij krijgen niet klein. Al wat er nu met mij gebeurt, heeft gewoon zo moeten zijn.”

Hij krijgt volop ondersteunende reacties van BN’ers als Chantal Janzen, Jan Versteegh, Tim Douwsma en Dennis van der Geest. Ook fans steken hem massaal een hart onder de riem.