Naam kind Rihanna en A$AP Rocky bekend gemaakt

Rihanna en de rapper hielden tot nu toe hun mond over de naam van hun baby. Als de baby inderdaad RZA heet, dan is de kans groot dat hij vernoemd is naar Robert Fitzgerald Diggs, rapper en producer van hiphopformatie Wu-Tang Clan. De lettercombinatie wordt in dat geval uitgesproken als ’Rizza’. Volgens de tabloid droeg de zangeres het afgelopen jaar geregeld kleding met een verwijzing naar Wu-Tang Clan, bekend van nummers als Gravel Pit en Say What You Want.

Het eerste kindje van Rihanna en A$AP Rocky is ondertussen bijna een jaar oud. De zangeres kondigde tijdens haar optreden op de Super Bowl Halftime Show in februari aan in verwachting te zijn van een tweede.