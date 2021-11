Fetty Wap na ruim een week op borgtocht vrij

Binnenland

Grootste partij coke dit jaar in Rotterdamse haven: 4178 kilo

Opnieuw is een grote hoeveelheid cocaïne gevonden in containers in de Rotterdamse haven: 4178 kilo. Het is de grootste partij drugs die is aangetroffen tot nu toe dit jaar, aldus een woordvoerder van het Openbaar Ministerie (OM). Het OM laat zondag weten dat de drugs zaterdagavond werden gevonden. D...