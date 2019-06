Katy Perry toch in videoclip Taylor Swift

Het is niet voor het eerst dat Katy Perry zich als een snack verkleedt, hier als hamburger naar de afterparty van het Met Gala Ⓒ BSR Agency

Katy Perry heeft toch een klein rolletje in de nieuwe videoclip van Taylor Swift. Taylor zei eerder nog dat de geruchten dat haar voormalige rivale te zien is in You Need to Calm Down niet kloppen, maar toen de video maandag verscheen, bleek dat Katy wel degelijk is te zien.