Oscars voor Anthony Hopkins en Frances McDormand

Anthony Hopkins is met zijn 83 jaar de oudste acteur in de Oscar-geschiedenis die wint in deze categorie. Het is zijn tweede Academy Award, nadat zijn rol als Hannibal Lecter hem in 1992 zijn eerste Hollywoodgoud opleverde. Sindsdien werd hij nog vijf keer genomineerd. De bejaarde Brit was er niet om de prijs in ontvangst te nemen. Zijn winst is opvallend, omdat de vorig jaar overleden acteur Chadwick Boseman (Ma Rainey’s black bottom) maandenlang gold als de gedoodverfde winnaar.

Anthony Hopkins speelt een aangrijpende rol als dementerende bejaarde in ’The father’. Ⓒ Foto PR

Frances McDormand won met Nomadland - een realistisch drama over de nomadische levensstijl van door de economische crisis getroffen Amerikanen - haar derde Oscar als Beste Actrice. Eerder werd zij al gelauwerd voor haar rollen in Fargo (1996) en Three billboards outside Ebbing, Missouri (2017). Nomadland werd bovendien verkozen tot Beste Film en regisseur Chloé Zhao mocht daarnaast ook de prijs voor de Beste Regie in ontvangst nemen.

Daniel Kaluuya (Judas and the black messiah) en de Koreaanse Yuh-Jung Youn wonnen respectievelijk de Oscar voor Beste Mannelijke Bijrol en Beste Vrouwelijke Bijrol. David Finchers Mank, aanvankelijk Oscar-favoriet met tien nominaties, moest zich tevredenstellen met twee beeldjes. Another round van Thomas Vinterberg, een Deens-Nederlandse coproductie, won de Academy Award voor Beste Internationale Film.