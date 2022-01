Kijker ontdekt pijnlijke fout in Harry Potter-reünie

Zo was er ook een foto te zien van een jonge Emma Watson, die de rol van Hermione Granger speelde in de films. Maar nu blijkt dat het helemaal geen foto was van Watson, maar van actrice Emma Roberts, die het kiekje in 2012 op haar Instagram-pagina deelde. HBO Max heeft nog niet op het foutje gereageerd.

De bijna twee uur durende special Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts verscheen op 1 januari in de Verenigde Staten op streamingdienst HBO Max en in Groot-Brittannië op Sky Channel. In Nederland is de special nog niet te zien, maar HBO Max begint in 2022 ook in Nederland.

Emma Roberts. Ⓒ Getty Images

