Presentatrice Merel Westrik bevallen van eerste kindje

„Ze is lekker harig, fluweelzacht, ze ruikt zalig en ik kan niet stoppen met naar haar kijken”, staat te lezen bij een foto van Billie Mae. „Pepijn en ik zijn stapelverliefd op haar, ook al heeft ze vannacht ons halve bed onder gepoept.”

Voor Merel is het haar eerste kindje. Pepijn, haar voormalige RTL Nieuws-collega, heeft al twee kinderen uit een eerdere relatie. De presentatrice maakte nooit een geheim van haar kinderwens. Zo vertelde ze eerder al eens aan De Volkskrant: „Ik ben een uitsteller, een late leerling, maar ik kan me niet voorstellen dat het me níét gaat gebeuren. Dat lijkt me heel gek.”

Ook liet ze weten het moederschap ’doodeng’ te vinden. „De allergrootste verantwoordelijkheid die je kan nemen, waar je de rest van je leven aan vastzit, en waarvan je zeker weet dat al je zorgen en angsten bewaarheid gaan worden in die kinderen. Dat is nogal wat. Ik vind het altijd heel knap én onbegrijpelijk als mensen daar licht over doen.”