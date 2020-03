Vakantie Meilandjes leidt tot wilde plannen

Het gezin Meiland: Erica, Montana (die in Nederland woont), Maxime en Martien. Ⓒ Foto Wessel de Groot

Wat goeeeeed! Een tv-lichtpuntje in deze donkere tijden: Chateau Meiland gaat weer van start op SBS6. Ze vertrekken in de eerste aflevering op vakantie naar het Spaanse eiland Tenerife, om lekker aan de piscine te liggen. Eenmaal terug in hun Franse kasteel gaan de beslommeringen door en maken ze zich op voor een verhuizing naar Nederland.