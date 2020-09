Daniël Dekker: ’Kom ik ineens mijn plekje opeisen’

Ⓒ Hollandse Hoogte / Anneke Janssen

Daniël Dekker (60) start maandag aan zijn nieuwe radio-avontuur: voor Omroep MAX brengt hij een dagelijkse lunchshow op NPO Radio 5. Zijn debuut aldaar is voor de radio-coryfee, die al veertig jaar in het vak zit, evengoed spannend. „Je moet jezelf toch iedere keer bewijzen. Als je een penalty moet nemen moet ie er toch weer in, al heb je er al honderd gemaakt.”