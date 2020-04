Dit onthult geboorteakte Archie over Meghan Markle

Page Six kreeg het document in handen en maakte bekend dat zij als Rachel Meghan Markle daarop vermeld staat. Haar functiebeschrijving luidt ook niet ’Hertogin van Sussex’, zoals de titel luidt die haar bij haar huwelijk met prins Harry door de Queen gegeven werd, maar ’Prinses van het Verenigd Koninkrijk’.

Fans zijn verbaasd over deze onthullingen. The Mirror legt uit: „Ze is technisch een prinses, maar niet in haar eigen naam. Ze is ’Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Henry van Wales’ via haar echtgenoot prins Harry.”

Ook interessant: de rekening voor een nacht in het Portland Hospital in Londen bedroeg meer dan 20.000 pond, bijna 23.000 euro. Eerder werd al bekend dat zij tijdens haar zwangerschap en bevalling niet op een pondje meer of minder keek en in totaal wel ruim een miljoen euro aan kosten maakte.