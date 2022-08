’De drie duifkes’: Boezemvriendinnen door het leven getekend

Wie: Hilde van Mieghem

Wat: roman

Uitgeverij: De Arbeiderspers

Oorlogsleed, verkrachting, mishandeling, armoede, gefnuikt ouderschap, dood en verderf: niets krijgt de vrouwen klein. ‘Girlpower’, dus, in deze debuutroman.

Madeleine mag van haar vader niet trouwen met haar grote liefde Duck. In plaats daarvan treedt ze in het huwelijk met de overspelige en wrede Octaaf. Tine verliest al vroeg haar moeder, reddert over broertje en pa, trouwt een onderwijzer met een oorlogstrauma en verliest haar baby. Juliet wordt door haar moeder als hoertje gebruikt, ontsnapt aan huiselijk geweld, wordt kindermeisje in een Joods gezin en raakt ongewild zwanger van haar werkgever die haar en het kind niet wil. De levens van deze door mannen gedomineerde, maar toch vrijgevochten vrouwen raken vervlochten met elkaar, wat resulteert in een hechte, decennialange vriendschap.

Wilskracht en doorzettingsvermogen

Uitgebreid en met veel oog voor detail vertelt Hilde van Mieghem hun verhaal. Dat levert meeslepende passages op over de wilskracht van Juliet om de vader van haar kinderen te bewegen contact met haar te houden, over het doorzettingsvermogen van Madeleine in een ongelukkig huwelijk en over de onbaatzuchtige hulpvaardigheid van Tine. Maar dat Van Mieghem vooral focust op de beproevingen van de vrouwen, in een maatschappij waarin welvaart oneerlijk is verdeeld is en mannen wegkomen met gewelddadig gedrag, schuurt soms tegen het cliché.

Eind goed, al goed?

In tussendoor-hoofdstukken met de titel ‘Madeleine & Duck’ lijkt uiteindelijk in 1964 toch nog een happy end weggelegd voor de twee geliefden die ruim veertig jaar eerder een gepassioneerde (geheime) relatie beleefden. Hun huwelijk wordt gesloten en Madeleines boezemvriendinnen en hun nageslacht zijn daar getuige van. Eind goed, al goed, zou je zeggen, in deze met de Vlaamse sociale geschiedenis doorspekte roman. In tegenstelling tot hun mannelijke partners blijken, voorspelbaar, de drie vrouwelijke protagonisten overwinnaars.

✭✭✭✩ (3,5 uit 5)