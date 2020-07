Amber Brantsen maakt zwangerschap bekend via Twitter

Amber twittert: „Rachid en ik willen je graag iets vertellen..”. In de video is te zien dat het kindje in februari 2021 wordt verwacht.

Eerder werd er al gespeculeerd dat de nieuwslezeres in verwachting zou zijn, toen zij onwel werd tijdens een uitzending van het NOS journaal. Ze begon toen langzamer te praten en viel voorover op de desk. Het was niet in beeld te zien, maar wel te horen. Aan RTV-journalist Rob Goossens van De Telegraaf bevestigt Amber dat de onwelwording verband had met haar prille zwangerschap.