Samuel L. Jackson in Chris Rock’s spin-off van Saw

Naast sterspeler Jackson duikt er nog een bekend gezicht op in de negende Saw-film, namelijk Max Minghella. De 33-jarige Brit vertolkt de rol van Nick Blaine in The Handmaid’s Tale en speelt in de Facebook-film The Social Network. Minghella wordt de partner van de detective.

De achtdelige filmreeks draait om het fictieve personage John Kramer ofwel Jigsaw. In elke film worden mensen ontvoerd, waarna ze mogen kiezen tussen een pijnlijke dood of op een pijnlijke en moeizame manier blijven leven.

De volgende Saw komt op 23 oktober 2020 uit in de bioscopen, traditiegetrouw een weekend voor Halloween.