Colman en Waller-Bridge beste tv-actrices Globes

Waller-Bridge nam het in haar categorie op tegen Christina Applegate (Dead to Me), Rachel Brosnahan (The Marvelous Mrs. Maisel), Kirsten Dunst (On Becoming a God in Central Florida) en Natasha Lyonne (Russian Doll).

Olivia Colman won van Reese Witherspoon (Morning Show), Jennifer Aniston (The Morning Show), Jodie Comer (Killing Eve) en Nicole Kidman (Big Little Lies)

Bij de miniseries won Michelle Williams de award voor beste actrice, voor haar rol in Fosse/Verdon. Ze versloeg daarmee Kaitlyn Dever (Unbelievable), Joey King (The Act), Helen Mirren (Catherine the Great) en Merritt Wever (Unbelievable).