Freek Vonk over reis voor programma: ik stap met dubbel gevoel vliegtuig in

„Het afgelopen jaar hebben we continu gekeken naar de mogelijkheden: waar mogen we heen, waar kunnen we heen, waar voelen we ons goed bij? Vele reizen zijn niet doorgegaan omdat we het risico met betrekking tot Covid-19 te groot vonden”, zegt Freek. „Nu, na lang wikken en wegen, hebben we de kans om op een verantwoorde manier voor mijn programma Freeks Wilde Wereld op pad te gaan.”

De eerste bestemming wordt de Malediven, waar Freek de komende weken op zoek gaat naar tijgerhaaien, mantaroggen en zeeschildpadden. „Toch sta ik hier wel met een dubbel gevoel. Er geldt op dit moment nog een negatief reisadvies en het reizen wordt zoveel mogelijk afgeraden. Aan de andere kant willen wij ook afleveringen maken van Freeks Wilde Wereld, zodat wij half december, zoals altijd, weer op de buis kunnen.”

Om de risico’s te beperken reist de ploeg van Freek in een bubbel, wordt er zoveel mogelijk gebruik gemaakt van privévoertuigen, veelvuldig getest en zijn er zo min mogelijk mensen betrokken bij de opnames. „Het wordt zoals altijd weer keihard werken om net zulke mooie afleveringen te maken als jullie de afgelopen jaren van ons gewend zijn. Keihard werken om mijn passie - de natuur en alle wilde dieren - zo mooi en zo gaaf mogelijk in beeld te brengen.”